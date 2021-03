Ignorancja czy celowy atak? Dziennikarka ,,Newsweeka’’ uderza w Niezłomnych

Po latach prób wymazania z pamięci narodu Żołnierzy Wyklętych, wreszcie, w wolnej ojczyźnie pamięć o nich znalazła swoje właściwe miejsce. Wciąż jednak nie brakuje tych, którzy chcą deprecjonować ich wkład w budowę wolnej Polski. To m.in. dziennikarka „Newsweeka” Dominika Długosz.

Premier Mateusz Morawiecki uczcił dziś Żołnierzy Wyklętych, którym podziękował „za wolną Polskę”.

- napisał szef rządu w artykule opublikowanym na łamach „Faktu”.

Do słów Mateusza Morawieckiego odniosła w mediach społecznościowych dziennikarka „Newsweeka” Dominika Długosz.

- napisała. W ten sposób dołączyła do szeregu liberalno-lewicowych polityków i publicystów, którzy po dziś dzień próbują szargać pamięć o Niezłomnych.

Długosz postanowił wspomóc Paweł Wroński z „Gazety Wyborczej”.

- napisał.

Na wpis dziennikarki odpowiadają internauci, którzy zastanawiają się, czy jest on wynikiem jej zwyczajniej ignorancji, czy pisała go z premedytacją.

Byli nauczycielami przyszłych opozycjonistów. Jak mój Dziadek. To on mnie nauczył zasad konspiracji. To on mi wpoił zasadę, że „nie ma człowieka,który wytrzyma wszystkie tortury”. „Im mniej wiesz tym mniej powiesz”. Taki polski odpowiednik amerykańskiego you don’t news to know”.