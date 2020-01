Ideologia LGBT napędza żądania ,,święceń'' dla kobiet

Maria Blaszczyk 22.1.20 21:20

No nie.

A jak to niby należałoby wykazać?

Fakty są następujące. Przez 20 lat mieszkała z kobietą pod jednym dachem. Razem podróżowały, żyły, bywały na rodzinnych uroczystościach. W testamencie zapisała, by pochować Dulębiankę w jej grobie.

Rozumiem, że Ty w swoim zaleciłeś, by pochować Cię z kumplem, co razem z nim grywasz w bilard?

Czy jednak wolałbyś z żoną?

A Dulębianka z pewnością była queer, nosiła się po męsku, Konopnicka mówiła i pisała o niej "Pietrek", a Romana Pachucka tak ją opisywała: "nosiła krótkie włosy, które swobodnie okalały jej wysokie czoło i spadały na tył głowy, «ćwikier», czyli binokle, ściskał jej nos i osłaniał oczy krótkowidza. Wysmukła i szczupła, ubierała się również w kostiumy kroju angielskiego, ożywiała ten strój jasna kamizelka z kołnierzykiem i krawatem, często czarnym, związanym w kokardę pod szyję. Nosiła obuwie na niskim obcasie, ruchy i chód miała energiczne, kanciaste, upodobnione do męskich".

No cóż, klasyczny związek butch/femme. Konopnicka była bardzo kobieca.

Do tego Dulębianka dla Marii Konopnickiej poświęciła karierę artystki, przez lata malując tylko ją, a po jej śmierci - tzn. Konopnickiej - nadal tylko ją, korzystając z podobieństwa Zofii.



Ale to na pewno tylko z czystej sympatii.

Wiadomo też, że jak kiedyś Duleębianka przemawiała, a publiczność źle zareagowała, Konopnicka, zasiadająca za stołem prezydialnym wstała i wyszła - w końcu, pewnie zrobiłaby to dla każdego...



A Elton Jonh... No cóż. Dawaj dowody...

Bo głupio wypisywać takie kłamstwa.



Co do Konopnickiej i Dulębianki wymieniłam Ci część powodów, dla których trudno uważać, by były koleżankami.

Teraz Twoja kolej.