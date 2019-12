I TO jest sondaż! Andrzej Duda bezkonkurencyjny, zaskakujący 'debiut' Hołowni

Iza 9.12.19 22:00

No i pięknie, jeżeli do II tury wejdzie pani Kidawa, a Hołownia, Kosiniak, Zandberg – przekażą głosy na panią Kidawę, to Kidawa wygrywa, a Polska odzyskuje wolność, szacunek dla Konstytucji i pozycję w świecie.