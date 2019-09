Homomarsz w Kaliszu. Odwoływano się do... historii Polski i literatury

Polak Ateista Dumny Gej 24.9.19 13:14

Co to ma do rzeczy? Ograniczony umysłowo ZERO jak zwykle krótkowzroczny. W tamtych czasach wiele lesbijek wchodziło w fikcyjne związki z mężczyznami, podobnie jak geje z kobietami. Orientacja im się od tego nie zmieniła. Zresztą nawet jeśli jej relacje z mężczyznami były szczere to w najlepszym dla takich jak ty wypadku była biseksualistką. Co dalej nie zmienia faktu, że tworzyła związek z kobietą ergo nie podzielała ideologii homofobów ergo żyła zgodnie z tym co promują współcześni LGBT.