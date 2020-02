Grzegorz Strzemecki: Środowiska LGBT chcą zakneblować rodziców

urszula 22.2.20 20:02

KONWENCJA STAMBULSKA tzw. przemocowa miała byc lekarstwem na wszelkiego rodzaju przejawy przemocy w rodzinach, srodowiskach ludzkich etc. niestety , pod plaszczykiem walki z przemoca wprowadzono w konwencji stambulskiej cały szereg przepisow ,ktore stricte sa ideologia gender,dajac prawa srodowiskom LGBTQ do wykorzeniania tradycji a w tym rodziny, wiary,wartosci chrzescijanskich ideologia gender to ideologia smierci: aborcja, eutanazja ,zwiazki homoseksualne, antykoncepcja etc. ideologia gender to rewolucja kulturowa,rewolucja tradycji chrzescijanskiej. konwencja stambulska jest konwencja przemocowa,ale w rzeczywistosci jest konwencja o likwidacji rodziny i wartosci chrzescijanskich. konwencja ta miała byc lekarstwem a okazała sie trucizna, jak okresla ten stan rzeczy prof. Korab.