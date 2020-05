Gowin: Dzisiaj propozycje zmian legislacyjnych w sprawie wyborów prezydenckich

Moshe Cvel 11.5.20 9:31

Dalszy ciąg zabawy Gowina w publiczne puszczanie bąków.

Emeryt i rencista często ludzie chorzy mają się pisemnie zwracać z prośbą o mozliwość głosowania korespondencyjnego?

TO JEST AROGANCJA I LEKCEWAŻENIE OBYWATELI.

Mamy pana komucha Borowskiego vel Berman - oprawcy Polaków

BRAT OJCA ŚMIEJĄCE SIĘ TRUCHŁO Z ISRAELA specjaliste od liczenia głosów. Trzeba mu powiedzieć ,że w kazdej kopercie jest 100USD to do RANA WSZYSTKIE 30 MLN GŁOSÓWQ PRZEELICZY , komuch borowski da radę weżmie do pomocy Kwasa i Millera.Oni sa w polityce znaja sie na tej pani.

A jak samorządy np.Prezydent Poznania odmówią wydania adresów to co?

Jakie Gowin ma rozwiązanie.

Gowin znalazł sobie miejsce żeby w czasie ciszy wyborczej być tą gadającą głową i to gdzie w zbrojnym ramieniu GW Michnika.

Ja na Gowina NIGDY WIĘCEJ NIE ZAGŁOSUJE .ZAWIÓDŁ MNIE

W SWOJEJ PRÓŻNOŚCI.

POLITYKA TO PROSTYTUTKA TRZEBA BĘDZIE GOWIN ZA TO ZAPŁACIĆ W GŁOSOWANIACH I SIE NIE WYWINIESZ.

TO TWOJ KONIEC GOWIN. SMIETNIK HISTORII CZEKA.