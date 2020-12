Górniak znów zaskakuje: Ta butelkowana woda zawsze musi być uśmiercona w dużym stopniu

- Jeśli nie można się napić wody ze strumienia, z górskich potoków, to nie ma już tej cennej flory bakteryjnej, ta butelkowana woda zawsze musi być uśmiercona w dużym stopniu. Starajcie się przepłukać organizm – mówi w nagraniu umieszczonym na swoim Instagramie znana piosenkarka Edyta Górniak.

Dodaje też:

- Być może wielu z was zaobserwowało troszeczkę gorsze samopoczucie w sensie fizycznym, czyli na przykład zawroty głowy albo bóle głowy, bóle kręgosłupa. Trochę gorszy poziom trawienia, snu.

Oraz:

- To wszystko jest powiązane bezpośrednio z tym, co się dzieje w tej chwili na naszej planecie i też w galaktyce. To przebiegunowanie ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Czują wszystkie istnienia, które żyją w centrum tej galaktyki

mp/instagram/edyta górniak