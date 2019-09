Fundacja Mamy i Taty walczy o dobro polskich dzieci i kieruje petycję do rządzących

Fundacja Mamy i Taty 23 września zaprezentuje wyniki badania nastrojów społecznych dotyczącego kwestii istotnych dla polskich rodzin i dzieci. Przedstawiona również zostanie petycja kierowana do przedstawicieli polskiego parlamentu dotycząca m.in. takich kwestii jak ograniczenie dostępu najmłodszych do pornografii, czy wzmocnienie prawa rodziców w obszarze programów wychowawczych w szkołach.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna. Wezmą w nim udział Marek Grabowski, obecny szef Fundacji Mamy i Taty, a także Barbara Socha, współpracownik Fundacji. Jak zapowiadają organizatorzy, podczas konferencji pt. „Piątka Fundacji” zostanie przedstawiona petycja skierowana do przedstawicieli polskich władz, a dotycząca istotnych problemów dla polskiej rodziny.

„Dziś polska rodzina potrzebuje ochrony, pomocy i wsparcia. Nasze dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, jak choćby niekontrolowany dostęp do treści pornograficznych. Rodzice oczekują większej kontroli nad tym, czego ich dzieci uczą się w szkołach. Oczekują też większego wsparcia od przedstawicieli administracji publicznej. O tych problemach chcemy mówić, do zajęcia się nimi chcemy zmobilizować polityków. Dlatego też 23 września zaprezentujemy petycję skierowaną do szefów wszystkich kół parlamentarnych w Sejmie” – mówi Marek Grabowski, szef Fundacji.