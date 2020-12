Francja. Mężczyzna zastrzelił trzech policjantów przy próbie pomocy kobiecie

Jak informuje PAP podczas interwencji pomocy domowej w małej wiosce we Francji uzbrojony mężczyzna zastrzelił trzech policjantów a jednego ranił, kiedy ci próbowali pomóc kobiecie.

Napastnik to 28-letni mężczyzna. Otworzył ogień do policjantów, którzy chcieli pomóc kobiecie. Ta schroniła się na dachu budynku przed napastnikiem. Zdarzenie miało miejsce w małej wiosce niedaleko St. Just w departamencie Puy de Dome, w środkowej Francji.

W tragicznej akcji zginęło trzech żandarmów, a jeden został ranny. Jest to już trzecia strzelanina we Francji w ciągu ostatniego tygodnia.

Trwają poszukiwania sprawcy.

mp/pap