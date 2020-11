Finalista ,,Top Model'' był skazany za seks z nieletnią! Jest reakcja TVN

Szokujące doniesienia na temat jednego z uczestników programu „Top Model”, wyprodukowanego przez TVN. Dominic D’Angelica był skazany za uprawianie seksu z nieletnią.

O sprawie poinformował dziś serwis Pudelek.pl:

„Według dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, Dominic D'Angelica został w 2011 roku skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia. Sam miał wtedy 22 lata. D'Angelica miał dostać wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata”.

Mało tego, mężczyzna razem z bratem miał zostać skazany za poicie „ze spowodowaniem znacznych obrażeń ciała”.

Na doniesienia zareagowała już stacja TVN. Na Facebooku programu „Top Model” poinformowano

„W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału "Top Model". Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje”.

dam/pudelek.pl,facebok