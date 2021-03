Europosłanka AfD ostro do Merkel: Zamieniła Pani Berlin w Bagdad!

„Kobiety w Niemczech są mordowane tylko przez fakt, że są kobietami. Niemcy stały się miejscem, gdzie właśnie są zabijane kobiety” – powiedziała w ostrym przemówieniu w Parlamencie Europejskim niemiecka eurodeputowana z Alternatywy dla Niemiec.

Christine Andersen dalej dodała:

„Jaki jest powód prześladowań kobiet? Oczywiście lewica stwierdzi, że to wina hierarchii międzypłciowej, patriarchatu, ale jest grupa społeczna, gdzie kobiety są traktowane jako ludzie drugiej kategorii, z którymi można zrobić wszystko, gdzie są traktowane jako brudne, które można poślubić w dziecięcym wieku, i mordować z uwagi na «honor». Ta grupa społeczna pochodzi z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu”.

Podkreśliła, że Niemcy powoli zmieniają się w tę grupę. Zwróciła się też do kanclerz Niemiec Angeli Merkel mówiąc:

„Zamieniła Pani Berling w Bagdad!”.

German MP tells #Merkel “you are turning Berlin into Baghdad” and in result women are being killed pic.twitter.com/5DYBtphIiT