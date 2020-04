Europoseł wiosny grozi: Zrobimy Wam tukej na Śląsku 4 powstanie. ,,To efekt kilkunastu lat propagandy RAŚ''

MT(*) 13.4.20 13:25

No i co, nie mam racji, że "totalni" to paranoicy?



W Powstaniach Śląskich ludzie walczyli o przyłączenie Śląska do Polski, a te 'totalne" świry chcą dzisiejszy Śląsk z Polski wyprowadzić.



Na szczęście Polacy sami potrafią odróżnić Polaków od świrów jedynie posiadających dowody osobiste RP. Niech jeszcze ten przygłup od tęczowych wyjaśni w jaki sposób chciałby być spadkobiercą powstańców śląskich donosząc na Polskę do wrogiej jej zagranicy, współpracując z wrogami Polski, plując na jej historię oraz bezczeszcząc pogardliwie wiarę chrześcijańską.



Przytaczam przygłupowi zatem treść przysięgi jaką składali uczestnicy I Powstania Śląskiego:



" Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, że jako dobry żołnierz będę spełniał wszystkie rozkazy mojej przełożonej władzy powstańczej. Ślubuję dotrzymać tajemnicy organizacyjnej i na wezwanie walczyć z bronią w ręku o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Tak mi dopomóż Bóg"