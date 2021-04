Eucharystia łączy nas z aniołami

Eucharystia to uwielbienie. A wiemy już, że uwielbienie, to największe powołanie Aniołów. Jest to coś, co oni robią nieustannie.

- Podczas liturgii łączymy się ze wszystkimi chórami aniołów, które nieustannie uwielbiają Pana Boga - mówi s. Maria Druch ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w czwartym odcinku serii Spotkanie z Aniołami II.

