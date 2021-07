Ergonomiczne meble biurowe - jak wybrać funkcjonalne meble zapewniające wygodną i aktywną pracę?

O konieczności zachowania ergonomii w miejscu pracy mówi się wiele. Czy jednak rzeczywiście przestrzega się tych wszystkich zasad? Niestety bardzo często są one lekceważone. Czas jednak to zmienić i zadbać o zdrowie pracowników wykonujących swe codzienne zawodowe obowiązki. Jakie meble biurowe wybrać, by stworzyć warunki sprzyjające bezpieczeństwu i wygodzie?

Mogłoby się wydawać, że zakup wyposażenia do biura to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli zależy nam na tym, aby stworzyć pracownikom jak najlepsze warunki, musimy zadbać o naprawdę wiele kwestii. Meble biurowe nie mogą być przypadkowe. Zakup każdego z nich musi być dokładnie przemyślany. W końcu będą to meble, przy których pracownicy będą spędzać codziennie po kilka godzin. Powinny być więc solidne, a przede wszystkim wygodne i dopasowane do potrzeb osoby, która z nich korzysta. Jak to zrobić, skoro jedno miejsce pracy często dzielone jest przez wielu pracowników? Z pomocą przychodzą nam meble ergonomiczne. Sprawdźmy, jak wybrać odpowiednie i dowiedzmy się, dlaczego jest to tak istotne.

Ergonomia w pracy biurowej — dlaczego to takie ważne?

Ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się dostosowywaniem miejsca pracy do warunków psychofizycznych pracownika. Jej zadaniem jest przede wszystkim jak najlepsze dopasowanie warunków stanowiska do potrzeb osoby, która je zajmuje. Wyróżniamy dwa główne rodzaje ergonomii, czyli koncepcyjną oraz korekcyjną. Każda z nich skupia się na nieco innych obszarach. Ergonomia bada także wpływ zachowania takich czynników na zdrowie i samopoczucie pracownika, a także na jakość i efektywność wykonywanych przez niego zadań.

Zasady ergonomii wdraża się w miejscach pracy zarówno ze względu na komfort samych pracowników, jak i z powodu zwiększenia efektywności i jakości ich pracy. Przede wszystkim jednak warto podkreślić to, że ma ona kluczowy wpływ na zdrowie takich osób. Długie godziny spędzone przed komputerem w jednej pozycji mogą mieć destrukcyjny wpływ na zdrowie. Odpowiednie ułożenie sylwetki oraz wybór mebli z regulowaną wysokością pozwalają uniknąć bólów głowy, pleców, stawów, a także problemów ze wzrokiem.

Jak wybrać idealne krzesło obrotowe?

Krzesła obrotowe to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdego biura. Są absolutnie niezbędne, dlatego też zaczniemy właśnie od nich. Jakie powinny być krzesła wykorzystywane przy pracy przy komputerze? Przede wszystkim muszą mieć regulację wysokości, a także stopnia odchylenia zagłówka. Każdy pracownik powinien móc dopasować te parametry do swych indywidualnych potrzeb. Jeśli dysponujemy nieco większym budżetem, wybierzmy model wyposażony także w regulowane podłokietniki. Kąt nachylenia przedramion ma bowiem bardzo duży wpływ na ogólny komfort pracy. Meble pracownicze muszą być też wykonane z odpowiednich materiałów. W przypadku krzeseł najlepiej sprawdzą się tkaniny zapewniające dobry przepływ powietrza.

Biurko z regulacją wysokości — aktywne wyposażenie biura

Nowoczesne biurka z regulacją wysokości to prawdziwy hit. Na zachodzie stały się już standardem, u nas natomiast cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Przede wszystkim, są to niezwykle wygodne i funkcjonalne meble, które można z łatwością dostosować do bieżących potrzeb. Ich największą zaletą jest to, że możemy regulować ich wysokość w taki sposób, że świetnie sprawdzają się zarówno do pracy siedzącej, jak i stojącej. Już od dawna wiadomo bowiem, że zmienianie pozycji w ciągu dnia jest bardzo korzystna dla osób pracujących przy komputerze.

Kupując klasyczne biurka, wystarczy kierować się ich estetyką i parametrami związanymi z ich wielkością. W przypadku tych regulowanych musimy zwrócić uwagę na znacznie więcej rzeczy. Takie systemy mebli biurowych podzielić można na dwie grupy, czyli biurka z mechanizmem ręcznym i automatycznym. Który sprawdzi się lepiej? Do sali konferencyjnej oraz powierzchni open space zdecydowanie lepiej wybrać automat. Jego obsługa jest bardzo wygodna i nie wymaga użycia siły. To naprawdę dobra inwestycja.

Skoro jesteśmy już przy biurku regulowanym, to nie sposób nie wspomnieć o gadżetach, które powstały z myślą o nich. Obecnie w sklepach znajdziemy także świetne meble do biura sprzyjające zachowaniu odpowiedniej postawy. Do kompletu z biurkiem świetnie sprawdzi się na przykład platforma balansująca lub stołek ergonomiczny.

Dobre i tanie meble biurowe — czy to możliwe?

Czy urządzenie przestrzeni biurowej w sposób zapewniający pełną ergonomię pracy musi być kosztowne? Oczywiście, że nie! Za ergonomiczne meble gabinetowe bardzo często zapłacimy dokładnie tyle samo, co za zwykłe. Wyjątkiem są tu jedynie biurka z regulacją wysokości. Wymagają one bowiem nieco większej inwestycji. Koszt jest tu jednak wprost proporcjonalny do ich jakości oraz korzyści, jakie zapewniają.