Episkopat przypomina: Dziś obowiązuje post ścisły!

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli post ilościowy i jakościowy. Oznacza to, że ograniczamy się do spożycia trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta, oraz powstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że w tym dniu post ilościowy obowiązuje wiernych od 18 do 60 roku życia. Oprócz tego, tak jak w każdy piątek w ciągu roku, wierni w wieku od 14 roku życia zobowiązani są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Ks. Gęsiak podkreślił, że tak wynika z przepisów Prawa Kanonicznego, gdzie kanon 1251 stanowi: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Episkopat.pl