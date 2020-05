Emiliewicz: wątpię, czy Trzaskowski sobie poradzi z zarządzaniem Polską

Emilewicz wypowiedziała się także na temat terminu wyborów prezydenckich. Jej zdaniem koniec czerwca to lepszy termin niż termin wakacyjny, zastrzegła jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Marszałek Sejmu.

- Porozumienie nie tylko popiera Andrzeja Dudę, lecz także będzie aktywnie uczestniczyć w kampanii. Praca na rzecz zwycięstwa prezydenta to dziś podstawowy cel całego obozu Zjednoczonej Prawicy - zapewniła Emiliewicz, odnosząc się do kwestii poparcia udzielonego prezydentowi Dudzie przez Porozumienie.

Wicepremier odniosła się także do zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA. - Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w 95 proc. to zasługa osobistej inicjatywy pana prezydenta. Program reform trzeba jednak kontynuować, dlatego mam nadzieję, że po wygranych wyborach dalej będziemy współtworzyć dobry program dla Polski - dodała.