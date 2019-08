Elżbieta Witek: Nie używajmy inwektyw, nie obrażajmy ludzi

Wybrali jakąś starą PiSdę na dwa miesiące a ta wniebowzięta! Po wyborach jak PiSdzielce wygrają, czego im życzę, wszystko wróci do normy na marszałka wybiorą ćpuna Terleckiego, już dziś pokazał na co go stać! i znowu opozycja będzie miała czas na wypowiedz lub zadanie pytanie, 30 sek. a niepokornych będą karać karami pieniężnymi!

