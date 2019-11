Ekspert Atlantic Council: Zachód bagatelizuje rosyjską propagandę i kłamstwa Kremla

Janek 26.11.19 13:27

A co ten "biedny" Zachód ma zrobić, skoro klucz do rozwiązania sprawy Rosji, jako globalnego agresora, leży w rękach Kościoła Katolickiego, a to, w rękach Papierza Franciszka i hierarchów KK.

Tylko za sprawą Nieba może być załatwione przez publiczne poświęcenie Rosji Najświętszemu Sercu Maryi - to takie proste, w jedną niedzielę tę sprawę można załatwić, i uratować miliony ludzi, miliony dusz.

No cóż, wydaje się, że brakuje odwagi? Nic mylnego, lucyfer, szatan, czy inny tam diabeł opanował Kościół Katolicki i przedstawia mu inne sztuczki globalizacji i zmierza do celu, do zniszczenia świata.

Jagiellonia.org nie mówi prawdy.

Dziś na agendzie świata jest nastolatka Greta Thunberg, a nie pokój na świecie.Jaki sprytny jest ten diabeł?