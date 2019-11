Piontkowski przypomina, że doradca Zełenskiego Andrij Jermak uciekł się do melodramatycznych sztuczek. Wyjął z kieszeni, prawie ze łzami w oczach, kilka zdjęć ludzi, których ogłosił jako swoich krewnych (jak się później okazało, nie miał takich krewnych ofiar) i skłamał, że oto moi martwi krewni. Powiedział także, że nienawidzi Poroszenki i nigdy nie może mu wybaczyć ich śmierci. Zaznaczył też, że uważa za winowajcę ich śmierci Poroszenkę, a nie Putina.

Zauważył również, że Jermak wypełnia instrukcje Zełenskiego i należy zrozumieć, że to, co mówi i wyraża Jermak, jest tym, o czym myśli prezydent i co robi prezydent Zełenski. Nie warto rozdzielać tych rzeczy.