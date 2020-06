Działacze KOD zakłócają wizytę prezydenta w Płońsku (Wideo)

to szmal Sorosa 16.6.20 20:07

KODziarz - Szczurek jest wszędzie i o każdej porze. Ten fanatyk przypomina mi Stacha, kretynizacje i dumnego pedala z tego portalu. Skąd oni mają pieniądze, jak cały czas jeżdżą za PAD, albo przesiadują na forach? To przecież paliwo, jedzenie, noclegi, prąd, rachunki za neta, wynajem mieszkania czy tam biura na trollowanie, ewentualnie sprzęt "maskujący IT" zapobiegając namierzeniu to drogie rzeczy, normalni ludzie chodzą do pracy, żeby zarobić pieniądze, a im one z nieba spadają? Darowizna powinna być opodatkowana, a zagraniczne środki przeznaczane na zwalczanie ustroju państwa, konfiskowane, przecież są paragrafy na to. Ktoś tu obcy szmal pompuje, i to powinno być przedmiotem śledztwa kontrwywiadu, natychmiast