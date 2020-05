Dworczyk: Apeluję do Trzaskowskiego, by wrócił do swoich obowiązków i zaczął wypłacać pieniądze mikroprzedsiębiorcom

Rafał Trzaskowski już w bardzo krótkim czasie po ogłoszeniu, że to on zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyborach prezydenckich, zasłynął i butą, i groźbami, a ostatnio nawet bezprawnym zbieraniem głosów poparcia przez jego zwolenników. Nie zajmuje się on natomiast sprawami Warszawy, a w ramach tarczy antykryzysowej samorząd warszawski jest bodajże najgorszy w Polsce pod względem rozpatrywania wniosków oraz wypłacania środków mikroprzedsiębiorcom.

- Panowie prezydenci przedstawili nam szereg informacji, wskazali na szereg wyzwań, z którymi muszą się mierzyć i zapewnili, że w ciągu najbliższych kilku tygodni te problemy zostaną rozwiązane przez zarząd miasta. My oczywiście podtrzymujemy taką deklarację, że jeżeli prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z tą sytuacją, to oczywiście jako rząd możemy pomóc

- Przy tej okazji muszę zaapelować do prezydenta Trzaskowskiego którego dzisiaj też nie było, w każdym razie nas nie przyjął, więc zakładamy, że go nie było, żeby wrócił do swoich obowiązków i skupił się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, a najważniejsza jest pomoc dla mikroprzedsiębiorców