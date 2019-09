Duchowy autorytet Wyborczej atakuje PiS. ,,Krzyż Jezusa jest w tym kraju nieustannie hańbiony przez twórców katolickiej dyktatury.''

Wojtek Polak 17.9.19 21:36

proszę księdza co oni na księdza mają że ksiądz wygaduję takie idiotyzmy. gdzie ksiądz był kiedy idioci profanowali mszę św wymyślali ci...maryjki zakłócali nabożeństwa profanowali obraz jasno górski NMP. w tedy nie było w księdzu odwagi.jak się nie ma coś mądrego do powiedzenia to lepiej milczeć . to jest jedna z cnót której brak tym kapłanom postępowym z nowej synagogi reformowanej albo tych ''z homogenizowanych''