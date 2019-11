Droga Synodalna. Co dzieje się w Kościele za Odrą?

athos 20.11.19 11:16

Pójście za niemieckimi heretykami w rodzaju Marksa i ewentualne przeszczepienie ich pomysłów na grunt polski będzie niczym innym jak przyspieszeniem laicyzacji i ateizacji w naszym kraju. Ks. Kobyliński myli się po prostu twierdząc, że gdy zainteresujemy młodych w naszym Kościele niemieckimi "reformami", to to zatrzyma proces odchodzenia od wiary młodego pokolenia. Będzie dokładnie odwrotnie. Niemiecka droga prowadzi do rozwalenia resztek Kościoła. Ktoś, kto chce wzmocnienia Kościoła powinien wrócić do Tradycji przedsoborowej uwzględniając po II Soborze Watykańskim to, co nie jest sprzeczne z tą Tradycją. Pomysły "reformatorów" stojące w sprzeczności z ciągłością nauczania zgodnego z całą Tradycją należy bezwzględnie odrzucić, bo to jest trucizna dla Kościola katolickiego.