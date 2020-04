Droga krzyżowa z ks. Piotrem Glasem na czasy epidemii. DARMOWY E-BOOK - POBIERZ

Uznany rekolekcjonista kładzie też nacisk na to, iż nadchodzi czas, w którym Chrystus może zażądać od nas ofiary, rozumianej jako poświęcenie tych rzeczy, które są dla nas cenne. „Bóg dał wiele każdemu z nas, ale może przyjść taki moment, że zdecyduje o tym, by coś nam zabrać, byśmy coś utracili. A my musimy być gotowi, by tę wolę Bożą z wiarą przyjąć. I zastanowić się, co Bóg chce nam powiedzieć. Jak wiele jesteś w stanie poświęcić dla Chrystusa? Dziękujesz Mu często za łaski, które otrzymujesz, ale czy naprawdę uznajesz, że to wszystko należy do Niego? Czy sam jesteś w stanie wyrzec się czegoś dla Jezusa?” – pisze ks. Glas.