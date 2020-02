Dramatyczne nagranie 9-latka cierpiącego na karłowatość

God Bless 21.2.20 22:36

Dzieci zawsze są okrutne, ale w obecnych czasach darcia łacha ze wszystkich i ze wszystkiego, jest to doprowadzone do monstrualnych rozmiarów. Ja pamiętam jak na studniówce w liceum, jedna z naszych koleżanek z klasy równoległej, że tak powiem przedawkowała z alkoholem. Miała słabą głowę i alkohol z tego co pamiętam piła pierwszy raz w życiu. Dziewczyna pokazała po prostu numer buta, zwymiotowała itd. Ale choć większość uczniów wiedziała co się lasce "stało" to wszyscy solidarnie trzymali to w sekrecie. Dziś, dzięki Fb i Tt wiedziałaby o tym cała Polska, a pewnie znaleźliby się i tacy, którzy by ją jeszcze wyrozbierali i dokładnie obfotografowali, jak tą nastolatkę która z podobnego powodu popełniła samobójstwo. To nihilizm, gówniarzy się uczy że jemu jako jednostce ma być miło, fajnie i wygodnie, ma się dobrze bawić a drugi człowiek to dla niego narzędzie do uciech lub powód do darcia łacha. Bóg nas uczy miłości do bliźniego, dzisiejszy świta uczy miłości do samego siebie, a to pycha największy wróg człowieczka i narzędzie diabła do jego przejęcia. Artystka z bożej laski mówi że nie będzie wychowywać dziecka bo ma za małe mieszkanie, druga mówi że robi karierę i dokona "terminacji ciąży" (morderstwa), a jakiś kretyn się sterylizuje, bo wg niego będzie mógł bezpiecznie posuwać wszystkie laski. Największymi przeciwnikami hejtu są ci, którzy z imion "Janusz" i "Grażyna" zrobiła słowa instytucje obciachu i drwin, w gimnazjach ci sami darli łacha z "Dawnów" i słuchania Rubika. Pamiętam takich kilku moich znajomych jakby to było dziś, oczywiście dziś są przeciwnikami hejtu, zwolennikami tolerancji i lgbt. Hejtować wg nich nie wolno nikogo, no chyba że chodzi o Katolików, lub zabicie Dawna w łonie matki