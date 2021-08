Dramatyczna sytuacja w Kabulu. Cywile napierali na lotnisko. Amerykanie oddali strzały

Amerykańscy żołnierze byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze, kiedy kilkuset cywilów próbowało wtargnąć na płytę lotniska w Kabulu.

Trwa ewakuacja pracowników amerykańskiej ambasady z Kabulu. Z przejętego przez talibów Afganistanu uciec próbują cywile, którzy stłoczyli się na lotnisku i próbowali dostać do samolotu. Aby opanować tłum, amerykańscy żołnierze musieli oddać strzały ostrzegawcze.

- „Tłum był nie do opanowania. Strzały oddano tylko po to, by okiełznać chaos”

- mówił amerykańscy urzędnik w rozmowie z agencją Reutera.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR