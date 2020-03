Dramat w UK. Rząd jednak dopuścił zabijanie w domu

Maria Blaszczyk 31.3.20 12:28



Nie zabijanie, tylko przerywanie ciąży.

No i w Polsce jest tak samo. Też tabletki przyjmuje się w domu, i "niemal niemożliwe jest ujawnienie ukrytych kwestii zdrowia psychicznego – przymusu lub znęcania się – pozostawiając te kobiety bez rzeczywistej pomocy i wsparcia, których rozpaczliwie potrzebują"...

Aha, i nic nie potwierdza, by było to zagrożenie "dla zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego samych matek". Po pierwsze nie mowimy tu o matkach, tylko kobietach w niechcianej ciaży. Po drugie jest to prpcedura bezpieczna, w zasadzie nieróżniąca się od naturalnego poronienia. Naturalnych poronień też chcielibyście zakazać?



Ale nie lejcie krokodylich łez. W UK rząd zapewnia, że osoba przerywająca kawrantannę z powodu przemocy domowej nie będzie ukarana grzywną, mówiła o tym chociażby ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel.

Widzieliście gdzies podobne zapewnienia ze strony polskiego rządu?