Dramat! Oto co zrobił Trzaskowski z parkiem w Warszawie

ZERR0 4.12.19 12:25

Wytłumaczenie jest bardzo proste

Z kogo rekrutowała się chamokomuna?

Z dołów społecznych, półświatka wielkich miast albo chłopstwa z czworaków, wiecznie pijanego.

Dla takich drzewo to chwast, ideał to klepisko wyżarte przez kozy do gliny.