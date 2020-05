Dr Rafał Brzeski: Braun powtarza to, co rozpowszechnia Moskwa

przypominam - Vladimir Volkoff 9.5.20 22:21

Moim zdaniem, Braun to agent wpływu, a Bosak pożyteczny idiota. Agent wpływu, w przeciwieństwie do szpiega, nie wykrada informacji, on informacje dostarcza, choć właściwie są to dezinformacje. Wyrabia sobie autorytet, pozycje społeczną (Braun jest doskonałym dokumentalistą) i gdy ulokuje się już w jakiejś przestrzeni publicznej, politycznej czy nawet biznesowej, doskonałymi agentami wpływu są także celebryci, i taki delikwent zyska posłuch i fanów czy wyznawców, zaczyna kreować rzeczywistość plotąc co zleceniodawca zleci. Agenta wpływu jest trudno zdemaskować bo się nie ukrywa, a wręcz przeciwnie. To samo z można powiedzieć o Tusku.



Vladimir Volkoff, francuski pisarz i pracownik wywiadu, z pochodzenia Rosjanin, napisał wspaniałą książkę "Psychosocjotechnika, dezinformacja - oręż wojny" jest tam wszystko rozłożone na czynniki pierwsze, począwszy od zwykłego kłamstwa, na złożonych akcjach dezinformacyjnych kończąc, jest tam też i m.in. to, kto zacz może być w polskiej i nie tylko polskiej polityce. Polecam też "Montaż" Volkoffa, to z kolei powieść, ale mocno osadzona w realiach