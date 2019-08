Dr Jerzy Bukowski: Komunistyczna Partia Polski zostanie zdelegalizowana?

Precz z komuną!!! 20.8.19 19:31

KPP to sowiecki komintern działający do dziś w Polsce, która od czerwonej zarazy doznała chyba najwięcej zła świecie. DELEGALIZOWAĆ, NATYCHMIAST !!! Piłsudski miał dla nich Berze Kartuską, my poprzestaniem na delegalizacji i wolnemu wyborowi, albo jesteś Polakiem i działając w granicach prawa przynajmniej nie szkodzisz Polsce i jej obywatelom, albo paszoł won, gdzie kacapska dusza zapragnie