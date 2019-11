,,Do żadnego rozpadu Zjednoczonej Prawicy nie dojdzie''

ktoś tam 29.11.19 8:57

Prawica w Sejmie? Pewnie masz na myśli Konfederację. Oni nawet nie wiedzą co to znaczy. Np. pomysły p. Korwina, guru ekonomicznego Konfederatów to taki Balcerowicz+. Katolicyzm Konfederatów to najlepiej ukazał młody Baryła: w programie u p. Roli powiedział, że dla niego niedościgłym wzorcem jest "papież Franciszek" czyli Bergoglio, który ongiś rzucił: "komuniści myślą jak chrześcijanie".



Prawica bierze się od słowa prawy, prawda. To wynika ze słów Chrystusa zawartych w Ewangeliach. Rozwiązania ekonomiczne mają być wyrazem wierności prawdzie. Skoro "katolicy" z Konfederacji na piedestale mają Fałszywego Proroka a gorliwie zapewniają o swojej Ortodoksji to tylko mogę spojrzeć na nich z politowaniem. Następna patriotyczna wydmuszka z hasłami bez pokrycia. Dopóki będą w opozycji to będą "bić pianę". Jak przejdą do władzy to wyjdzie, że

"miało być tak dobrze a wyszło... już nie jak zwykle ale tragicznie".