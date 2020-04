Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Biblia mówi, że każdy człowiek – bez wyjątku – jest grzesznikiem. Nawet starsza pani z końca ulicy, która przygotowuje ciasteczka na kościelny piknik, zawsze się uśmiecha i wydaje się czynić dobro w każdej sekundzie dnia. Nawet ona jest grzesznikiem w oczach świętego Boga! Biblia mówi, że grzech opanował wszystkich ludzi.

​Bóg jest święty. Jest doskonały; nigdy nie popełnił błędu i nigdy nie zgrzeszył. Jego świętość jest tak ogromna, że nie może tolerować grzechu. Jego oczy są zbyt czyste, by nawet patrzeć na grzech. On nie może udawać, że grzech nie istnieje. Nasz problem polega na tym, że grzech odcina nas od Boga. Przez grzech nie możemy mieć więzi z Bogiem, a jest to coś, czego On pragnie, ponieważ nas kocha.

To jest powód, dla którego Jezus zmarł na krzyżu. Z powodu nieskończonej miłości do nas, Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, aby poniósł karę za nasze grzechy i pojednał nas z Bogiem. Jezus zmarł – sprawiedliwy za niesprawiedliwych – aby przyprowadzić nas z powrotem do Boga.

Dlaczego Bóg wybrał taką metodę, aby nas ratować? Żaden człowiek nie zna odpowiedzi na to pytanie. Biblia mówi, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. To Bóg ustanawia prawa, my zaś nie zawsze jesteśmy w stanie je pojąć. Boże działanie jest zgodne z Jego charakterem. My zaś wiemy, że wyrok wydany przez Boga został wykonany – Jezus poniósł karę w naszym imieniu, jesteśmy więc wolni, jeśli tylko zaufamy Mu i poddamy Mu swoje życie. Pozwól, że zapytam: Czy uczynisz to?

© Roger Carswell

Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Warszawska



