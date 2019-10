Czym są zagrożenia duchowe? Ks. Kostrzewa wyjaśnia

Zagrożeniem duchowym jest więc wszystko to, co strąca nas z drogi wyznaczonej przez Boga, a popycha w stronę świata i ludzi, zagrażając naszej relacji z Jezusem: może być to wypaczona wizja wiary, relacji z Bogiem, niezgoda z Objawieniem Jezusa; to pójście za przekonaniem, że logika wyklucza istnienie Boga; to życie tak, jakby Boga nie było. To eliminowanie ze swojego życia pierwiastka duchowego albo przeciwieństwo tego grzechu - łakomstwo duchowe, nieumiarkowane, nieuporządkowane pożądanie nadzwyczajnych duchowych poruszeń i fenomenów - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu, 10 września 2019 r.