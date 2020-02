Czy Nord Stream 2 w ogóle powstanie?

Newsroom 8.2.20 16:50

Nord Stream 2 nigdy nie powstanie - piszę o tym na różnych forach gdzieś od dwóch lat. Po piewrwsze Amerykanie pokażą Niemcom i Rosji kto rzadzi na świecie, po drugie, to Amerykanie chcą zarabiać w Europie a nie Niemcy i Rosja. Po trzecie , Nord Stream 2 dozbrajał by bandycką armię Putina, a Amerykanie tego nie chcą ! Po czwarte Niemcy zadarły z USA,i to jest niewybaczaly błąd który eliminuje Berlin na lata wśród zaufanych sojuszników USA To dzięki USA Niemcy są dziś bogate,to Amerykanom to tylko mogą zawdzięczać, a teraz za plecami USA, kombinują z Rosją, to niewybaczalny błąd, ale dzięki temu to Polska zyskuje ! !