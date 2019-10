Czarzasty do Schetyny: Grzesiek, ugryź się w język!

W ten sposób polityk odniósł się do dzisiejszego apelu Grzegorza Schetyny do liderów pozostałych formacji opozycyjnych: "Proszę o jasne deklaracje, że nie pójdziecie w wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy"

"No na Boga! Grzesiek! Masz na listach pana Poncyljusza, Kowala, Ujazdowskiego, w rządzie PO był pan Kamiński i Gowin. I ty apelujesz do Adriana, Roberta i do mnie żebyśmy nie współpracowali z PiS-em?!"-ironizował przewodniczący SLD. Zdaniem Czarzastego, wygląda to na "próbę przykrycia sprawy Neumanna i Wałęsy" lub "jakiś kolejny bon mot" Schetyny.