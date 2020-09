COVID-19 i dezynfekcja mebli kościelnych

W świecie COVID-19 krzesła kościelne wymagają szczególnej troski podczas czyszczenia. Krzesła kościelne muszą być odpowiednio zdezynfekowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wszelkiego rodzaju wirusów i zarazków. Jednak utrzymanie jednostek meblowych nie jest łatwym zadaniem. Oto przewodnik po dezynfekcji krzeseł kościelnych, w tym stelaży i poduszek.

Czego używać do czyszczenia?

Podczas czyszczenia i dezynfekcji powierzchni nosić jednorazowe rękawiczki. Rękawiczki należy wyrzucić po każdym czyszczeniu. Jeśli używane są rękawiczki wielokrotnego użytku, rękawice te powinny być używane do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni COVID-19 i nie powinny być używane do żadnych innych celów. Umyj ręce natychmiast po zdjęciu rękawiczek. Jeśli powierzchnie są zabrudzone, przed dezynfekcją należy je oczyścić detergentem lub mydłem i wodą.

Czyszczenie i dezynfekcja ławek kościelnych

Jeśli Twoje ławki są wykonane z drewna, postępuj zgodnie z tymi krótkimi instrukcjami. Określ rodzaj powierzchni na swojej drewnianej powierzchni: czy jest to powierzchnia twarda czy oleista? Zdobądź gotowany olej lniany, który jest dostępny w Twoim sklepie z narzędziami. Kilka kropel wetrzyj w ukrytą część mebla (jeśli wpływa na plamę). Jeśli olej zacznie się perlić, masz twarde wykończenie. Kiedy olej się wchłonie, masz olejowe wykończenie.

Rys. 1 Dezynfekcja ławek kościelnych w Kolumbii

Czyszczenie mebli z twardym wykończeniem

Możesz użyć zwykłego środka czyszczącego w sprayu lub przygotować łagodny roztwór detergentu. Przygotuj prostą mieszankę ciepłej wody i łagodnego detergentu (każda duża marka gospodarstwa domowego będzie dobrze działać). Mieszanka: 1 łyżka łagodnego detergentu na 10 litrów wody. Ta metoda jest najlepsza do usuwania gleby i zarazków.

Czyszczenie mebli z olejowym wykończeniem

Weź trzy miękkie, niestrzępiące się ręczniki. Jeśli używasz szmatki lub starej koszuli, upewnij się, że guziki i szwy zostały usunięte, aby nie porysować mebli. Zanurz szmatkę w spienionym, łagodnym roztworze wody z mydłem. Dokładnie wyciśnij i użyj do wyszorowania mebli. Następnie zwilż drugą szmatkę wodą i spłucz nią mydło z powierzchni mebli. Na koniec osusz ostatnią szmatką. Kontynuuj tę metodę czyszczenia na całej powierzchni drewna, nakładając na wcześniej umyte obszary.

Rys. 2 Czyszczenie ławki





Konserwacja winylu i poliuretanu

W przypadku obu opcji, czy poduszek, czy tapicerek, delikatny materiał poduszki spłucz i wysusz miękką szmatką. W przypadku podkładek poliuretanowych użyj łyżeczki wybielacza na 4 litry wody, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Silniejsze kombinacje zniszczą poduszki, ale wystarczy mieszanka wybielacza i czystej wody. Z drugiej strony umiarkowana mieszanka ciepłej wody i mydła działa z winylowymi poduszkami. To wszystko, co powinieneś wiedzieć o najczęstszych problemach, aby wszystkie były czyste i dobrze wyglądały.

Czego powinieneś unikać?

Nigdy nie używaj węża ani nadmiernej ilości wody do czyszczenia drewnianych mebli. Stojąca woda prowadzi do znacznych uszkodzeń drewnianych mebli. Nigdy nie używaj pasty na bazie wody ani pasty zawierającej wosk. Te niszczą wykończenie drewna.

Czyszczenie tapicerowanych ławek i krzeseł

Możesz dezynfekować swoje drewniane ławki, klamki, a nawet włączniki światła, ale co z wyściełanymi ławkami? Można go wyczyścić, ale nie należy od razu sięgać po środek dezynfekujący w aerozolu.

Zacznij od odkurzania. Użyj odkurzacza i upewnij się, że jest wyposażony w filtr ULPA lub HEPA. Odkurzanie tkanin z nasadkami tapicerskimi i szczelinowymi (nic z twardym włosiem) zapobiegnie gromadzeniu się i ścieraniu brudu na meblach w miarę upływu czasu.

Rys. 3 Odkurzanie ławek tapicerowanych

Teraz czas na rozprysk. Jeśli poduszki siedziska są luźne, nie wyjmuj poduszek z koca, aby je wyczyścić. Poszewki mogą się skurczyć podczas prania i nie przylegać do poduszki. Zamiast tego zastosuj detergent na bazie wody w sprayu, taki jak środek do czyszczenia tapicerki lub mydło w płynie i wodę. Możesz również użyć domowego środka dezynfekującego o stosunku 2: 1 od 60 do 90% alkoholu izopropylowego do wody. Sprawdź etykiety na tapicerce przed zakupem detergentu do prania, ponieważ każdy rodzaj tkaniny może mieć inne zalecenia. Przetestuj roztwór czyszczący na mniej zauważalnym obszarze, aby upewnić się, że tkanina nie plami.

Następnie wytrzyj go. Równomiernie wcieraj detergent, aby uniknąć plam i nierównomiernego suszenia. Następnie odczekaj 5 do 10 minut, aby detergent rozpuścił się w tkaninie i zawiesił brud i oleje. Zetrzyj pozostałości z powierzchni czystą szmatką. Pozostaw tkaninę do całkowitego wyschnięcia, aby uniknąć wilgotnego środowiska, w którym mogą rosnąć mikroorganizmy. Te kroki nie tylko zabijają większość wirusów i bakterii, ale także wypłukują i usuwają zawieszony brud z tkanin.

Pielęgnacja metalu

Wiele powierzchni metalowych jest pokrytych przezroczystą ochronną powłoką na bazie nitrocelulozy. Jeśli nie robisz tego sam, ważne jest, aby podkreślić personelowi zajmującemu się konserwacją i czyśceniem, że nie czyszczą metalu, ale ochronną powierzchnię metalu. Używaj lekkiego roztworu mydła lub nieżrącego detergentu do regularnego wycierania oprawek i usuwania brudu z powierzchni, potu i zarazków. To wszystko, co musisz zrobić, aby Twoje krzesła wyglądały jak nowe przez wiele lat.

Użyj standardowego środka czyszczącego do dezynfekcji ram krzeseł. Należy jednak unikać tych, które są ścierne, ponieważ mogą one zniszczyć niektóre powierzchnie malowane proszkowo.

Jak czyścić klamki do drzwi w kościele?

Klamki do drzwi są jednymi z najczęściej dotykanych powierzchni w Twoim sanktuarium, ale mogą nie być czyszczone regularnie. Wytrzyj klamkę, a będziesz zaskoczony, ile brudu z niej schodzi. Pomijając bakterie, oleje na naszych dłoniach gromadzą się z czasem na tych małych powierzchniach, przyciągając jeszcze więcej brudu i ciał obcych.

Rys. 4 Najlepszy sposób na dezynfekcję klamek drzwi

Aby uzyskać naturalny, nietoksyczny roztwór czyszczący, spryskaj powierzchnię octem i wytrzyj do sucha czystą szmatką. Istnieją chusteczki dezynfekujące, których można użyć do szybkiego i łatwego czyszczenia. Wystarczy przetrzeć je powierzchnią klamki i pozostawić do wyschnięcia.

Celuj w przyciski i uchwyty, które mają najwięcej akcji w ciągu dnia. Nie zapomnij o innych często pomijanych obszarach, takich jak przełączniki światła, piloty oraz myszy komputerowe i klawiatura.

Porządek to połowa sukcesu

Jest to prawdą na zawsze i nie dotyczy tylko epidemii, takich jak Covid. Po odpowiednim wyczyszczeniu krzeseł, ławek i wszelkiego wyposażenia, z którym ty i twoi wierzący macie kontakt, ważne jest również przechowywanie krzeseł w czystym i bezpiecznym miejscu, wraz z poduszkami i poduszkami. To zawsze świetny sposób na zmniejszenie niechcianego brudu, który przylega do mebli.