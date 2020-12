Co z powrotem dzieci do szkół? Wiemy, jaki jest plan

Wiemy już, jak ma wyglądać powrót dzieci do szkół po przerwie. Minister Przemysław Czarnek poinformował, że najpewniej najpierw do nauczania stacjonarnego wrócą dzieci z klas I-III.

Minister poinformował też o przygotowywaniu planu badania przesiewowego nauczycieli, którzy będą wracali do nauczania w szkole. Czarnek zaznaczył, że to właśnie w najmłodszych klasach nauka zdalna jest najmniej efektywna.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” dodał:

„Ale ja liczę na to, że sytuacja pandemiczna, dzięki odpowiedzialnej postawie całego społeczeństwa, ustabilizuje się na tyle, że będzie możliwość również jakiegoś hybrydowego powrotu również starszych klas, w pierwszej kolejności klas 8, maturalnych, najwyższych programowo klas szkół zawodowych”.

Minister podkreślił też, że to właśnie nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane zostanie szczepienie. Przypomniał, że będą one dobrowolne i nie będzie takiego obowiązku. Wskazał też jednak, że to właśnie dzięki szczepieniom możliwy będzie powrót do szkół na skalę masową.

