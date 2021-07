Co Polacy myślą o powrocie Tuska? SPRAWDŹ wyniki sondażu

Kiedy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okazywał się coraz bardziej prawdopodobny, sondaże pokazywały, że Polacy niechętnie odnoszą się do tych planów. Teraz pracownia Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl, zbadała nastroje Polaków po pierwszych kilkunastu dniach aktywności nowego p. o. przewodniczącego PO.

Respondentów zapytano o ocenę powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Pozytywnie wypowiedziało się 35 proc. z nich. Aż 42 proc. badanych z koeli negatywnie ocenia obecność byłego premiera w polskiej polityce.

Z powrotu Donalda Tuska cieszą się wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Najbardziej sceptyczni są natomiast wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

Respondentów zapytano też, czy ich zdaniem z Donaldem Tuskiem Platformie Obywatelskiej uda się wygrać najbliższe wybory parlamentarne i przejąć władzę w Polsce. Twierdząco odpowiedziało 32 proc. z nich. Odpowiedź „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” wybrało 42 proc. ankietowanych.

- „Badanie potwierdza tezę, że Tusk mobilizuje obie strony - zarówno zwolenników opozycji, jak i sympatyków obozu rządzącego. W tym sensie jego aktywność doprowadzi do zmian przede wszystkim w szeregach opozycji. Powrót byłego premiera w największym stopniu zagraża innym partiom opozycyjnym”

- komentuje portal wPolityce.pl.

kak/wPolityce.pl