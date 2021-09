Chodorkowski: w reżimie Putina nie chodzi o ideologię, tylko o jachty, futra i zamki

- W reżimie Putina chodzi o pieniądze, a nie o jakąś wielką ideę - powiedział w rozmowie z Deutsche Welle rosyjski miliarder i znany krytyk reżimu putinowskiego Michaił Chodorkowski.

W ocenie Chodorkowskiego reżim Putina nie ma charakteru dyktatorskiego, ponieważ nie można mu przypisać jakiejkolwiek ideologii.

- Reżim dyktatorski wymusza na ludziach aktywne poparcie dla swojej ideologii. Reżim Putina nie ma żadnej ideologii - stwierdził.

Na uwagę dziennikarza, że polityka historyczna Rosji nawiązuje do II wojny światowej i rehabilitacji ZSRR, Chodorkowski odparł, że Putinowi brak odpowiedniego wykształcenia, aby zrobić z tej tematyki swoje "dzieło życia". Chodorkowski uważa ponadto, że wcale nie chodzi tutaj o budowę "chwalebnej Rosji".

- Zainteresowaniem cieszą się jachty, pokoje pełne futer, zamki i tak dalej. To jest to, czego naprawdę się chce. Idea sławetnej Rosji to tylko listek figowy - powiedział.

Ponadto zdaniem Chodorkowskiego w konfliktach z Gruzją i Ukrainą Putinowi chodziło o ochronę własnych pragmatycznych interesów tj. utrzymania władzy (w trakcie interwencji w Gruzji prezydentem Rosji był Dmitrij Miedwiediew) oraz zapewnienia sobie osobistego bezpieczeństwa.

- Krymu zwiększyła zaufanie społeczeństwa do Putina, wcześniej poparcie dla niego spadło do 30 proc. Następnie szybko wzrosło i dopiero w ostatnim półroczu lub roku spadło do wcześniejszego poziomu. Z pomocą Krymu Putin zapewnił sobie pięć do sześciu dodatkowych lat osobistego bezpieczeństwa - stwierdził Chodorkowski.

Dodał, że gdyby aspiracją Putina była odbudowa imperium rosyjskiego to Ukraina dawno byłaby już przyłączona do Rosji.

Zdaniem Chodorkowskiego reżim Putina stanowi zbyt duże zagrożenie dla Zachodu, żeby z nim nie rozmawiać. Jednak rozmowy takie legitymizują tylko reżim. Ta legitymizacja powinna być przyznana Putinowi jedynie w zamian za "coś ważnego" tj. np. uwolnienie więźniów politycznych.

- Ale jeśli próbuje się rozmawiać o takiej kwestii, jak zielona gospodarka, to trzeba mieć świadomość, że nie może być mowy o strategicznym porozumieniu z tymi ludźmi. Oni w zasadzie kłamią. Można z nimi zawierać krótkie, zrozumiałe umowy. Rozmawiasz z bandytą. Czy konieczne jest rozmawianie czasem z bandytami? Tak jest. Czy powinno się zawierać sojusz z tymi bandytami? Nie, nie powinno – chyba że sam jesteś bandytą - zastrzegł jednak Chodorkowski.

Chodorkowski wyraził także przekonanie, że w 2024 roku nie dojdzie do przekazania władzy i prezydentem Rosji ponownie zostanie Putin. Później jednak rosyjski przywódca stanie przed dużym problemem, ponieważ ze względu na wiek nie będzie mu łatwo utrzymać poparcia znacznie młodszej kadry urzędniczej.

- (...) kiedy ma się 70 lat, nie jest się już gwarancją dla 40-letniego pracownika aparatu państwowego, bo ci ludzie i tak będą musieli zakończyć karierę za innego władcy. I dla nich zaczyna się szukanie alternatywnych rozwiązań - powiedział Chodorkowski, przewidując, że w roku 2024 rozpocznie się dla Putina bardzo trudny okres.

jkg/deutsche welle