,,Chęci są, umiejętności brak’’. Szczerba i Joński chwycili za siekiery

Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński podbijają media społecznościowe. Z organizacji konferencji prasowych parlamentarzyści przerzucili się na rąbanie drewna. Jak wytykają internauci, robią to jednak bardzo nieudolnie. Poseł Szczerba postanowił rąbać drewno… w poprzek włókien.

- „My jesteśmy posłowie pracujący. Ciężkiej pracy się nie boimy! Wiosenne porządki to była dla nas czysta przyjemność. Wysprzątaliśmy dach i dom na błysk! A 11 tysięcy zasiliło fundację WOŚP. Czekamy z Dariuszem Jońskim na propozycje aukcji 2022!”

- napisał na Twitterze Michał Szczerba.

My jesteśmy posłowie pracujący. Ciężkiej pracy się nie boimy!💪🤝Wiosenne porządki to była dla nas czysta przyjemność. Wysprzątaliśmy dach i dom na błysk! A 11 tysięcy zasiliło @fundacjawosp! Czekamy z @Dariusz_Jonski na propozycje aukcji👉2022! #WOŚP pic.twitter.com/2xTyYWnv4P — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 25, 2021

Do swojego wpisu dołączył dwa zdjęcia z porządków, jakie parlamentarzyści wykonali u zwycięzcy aukcji w ramach zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

- „Na co dzień robimy porządki w ministerstwach i urzędach. Na tym się znamy bardzo dobrze. Postanowiliśmy w tym roku przekazać na aukcję, coś co jest nam naprawdę bliskie: siebie! Wystawiamy dzień naszej pracy. Zrobimy dla Ciebie wiosenne porządki! To nie wspólna kawa czy zaproszenie na obiad albo książka z autografem. Ale dzień ciężkiej pracy. Osiem godzin roboczych”

- deklarowali w jej opisie posłowie.

Zwycięzca za dzień pracy posłów zapłacił 10 199 złotych. W jej ramach politycy mieli m.in. porąbać drewno i to właśnie zdjęcie tej czynności wzbudziło największe zainteresowanie internautów.

Tam BHP powinno interweniować, zanim dojdzie do tragedii .... #PartiaObciachu https://t.co/XWmJEpUAIQ — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) May 25, 2021

Nie przerąbie Pan drewna w poprzek włókien. Wyłącznie wzdłuż. Ustawka śmieszna. — Robert Smoktunowicz (@RSmoktunowicz) May 25, 2021

Przecież Wy nie wiecie nawet jak się wziąć za to rąbanie, co widać na zdjęciach. Lepiej to usunąć, bo sobie tylko obciachu narobiliście. — Henryk Kwinto 🇵🇪 #SilniRazem (@HenrykKwinto7) May 25, 2021

Super👍



Tylko taka mała wskazówka na przyszłość.



Drewno łatwiej się rąbie wzdłuż słoi😎, a nie w poprzek. — darek (@darek_ds) May 25, 2021

