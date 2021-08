,,Chcieliście Bidena – to macie’’. Marek Jurek kieruje gorzkie słowa do ,,Wyborczej’’ i TVN24

„Chcieliście Bidena – to macie” – napisał na Twitterze Marek Jurek, zwracając się m.in. do dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i stacji TVN24.

Sposób, w jaki Joe Biden zdecydował się wycofać wojska z Afganistanu doprowadził do niebywałego kryzysu humanitarnego w tym kraju. Teraz Europa przygotowuje się na kolejny kryzys migracyjny, a Rosja i Chiny już wykorzystują porażkę Stanów Zjednoczonych w swojej propagandzie. Administracja Joe Bidena jest ostro krytykowana na całym świecie. W gorzkich słowach sytuację podsumował publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Marek Jurek. Były marszałek zwrócił się przy tym do polskich mediów zapatrzonych w Bidena.

Chcieliście Bidena – to macie. O „our values” będzie walczył – z Polakami. Nie będzie dzielił Europy, ale łączył – od Atlantyku po Ural, z Nord Stream jako osią. No to teraz @gazeta_wyborcza @tvn24 się cieszcie.