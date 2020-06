Chamskie zachowanie posłów PO wobec szefa TVP Info

Ambroży 4.6.20 19:32

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Przykro mi, ale nie mam w sobie ani odrobiny współczucia dla propagandy TVPiS. Teraz przejdę do rzeczy. Jako wyborca Konfederacji mogę wyrazić moje ubolewanie, że w medialnej tubie propagandowej PiS podczas trwającej kampanii wyborczej nie było i nie ma wstępu dla Krzysztofa Bosaka, oczywiście za wyjątkiem debaty, do której musiał być zaproszony. Ba, nawet wczoraj podczas programu po Wiadomościach w TVPiS dezInfo gościli politycy wszystkich opcji, za wyjątkiem Konfederacji (!). To niebywałe chamstwo. PiS ma świadomość, że głosy oddane na Bosaka, a będzie ich pewnie około 10 procent, skutecznie odbiorą Dudzie marzenia o zwycięstwie w pierwszej turze. Ale mam niedobrą wiadomość dla PiS-owskich propagandzistów. Otóż w drugiej turze wyborcy Konfederacji zostaną w domach. Mając do wyboru Dudę i Trzaskowskiego nie poprą nikogo, m.in. ze względu na niebywałą stronniczość PiS-owskich medialnych przybudówek. To będzie wasz sukces w ignorowaniu Bosaka i Konfederacji, że elektorat potencjalnie mogący przesądzić o zwycięstwie Dudy w drugiej turze, zostanie w domach i nie będzie głosować.