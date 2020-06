Cenzura w mediach katolickich. ,,Niedziela’’ wydaje oświadczenie

-„Samobójstwa wizerunkowego Tygodnika Katolickiego Niedziela, wydawanego przez Archidiecezję Częstochowską, ciąg dalszy. Tak samo było w Archidiecezji Krakowskiej ws. lustracji w 2006 r., kiedy winnymi stali się nie ci, co współpracowali z SB i nie ci, co to tuszowali, ale ci, co chcieli oczyszczenia Kościoła. Oczywiście i w tej sprawie będzie kozioł ofiarny. Ogromny szacunek dla Niedzieli Wrocławskiej i Archidiecezji Wrocławskiej za odwagę podjęcia trudnych i ważnych tematów. Wieczorem szersze oświadczenie” – napisał duchowny na Facebooku.