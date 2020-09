Cenzorzy Youtube w akcji. Usunięto wywiad Jaruzelskiej z Ziemkiewiczem

Cenzura Youtube w natarciu. Z serwisu zniknął wywiad, jaki Monika Jaruzelska przeprowadziła z publicystą i pisarzem Rafałem Ziemkiewiczem.

O sprawie poinformowała na Twitterze sama Jaruzelska:

„Po 3 miesiącach od premiery, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen). Nie poddawajmy się, pomyślmy co możemy zrobić”.

Komentując to, Rafał Ziemkiewicz napisał:

„Pisałem wczoraj, że wojna lewicy z dystrybucją >>Chama Niezbuntowanego<< bynajmniej nie ustała, no i macie. Nagłe usunięcie rozmowy u @Jaruzelska_M (btw mega grzecznej, jak to u niej) po 3 miesiącach może być tylko efektem zorganizowanej akcji zasypania cenzorów YT >>zgłoszeniami<<”

