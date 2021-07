Cela plus! Ponad 400 zarzutów postawiono oszustowi finansowemu z Gdańska

Zakończyło się, trwające ponad osiem lat, prokuratorskie śledztwo, w którym czynności wykonywali policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Wieloletnia, żmudna praca funkcjonariuszy przyniosła efekty i przyczyniła się do przerwania przestępczego procederu, jakim zajmował się 36-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna usłyszał 423 zarzuty dotyczące oszustw lub ich usiłowania.

Pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, policjanci przyjęli w połowie 2013 roku. Z przekazanych informacji wynikało, że na adres zawiadamiającej przychodziła korespondencja od instytucji bankowych, zaadresowana na nieznaną jej osobę. Znajdowały się w niej informacje na temat zawartych przez tę osobę pożyczek pieniężnych.

Policjanci zajmujący się tą sprawą mieli podejrzenie, że jest to oszustwo. Gromadzili materiał, weryfikowali otrzymywane informacje, współpracowali z różnymi instytucjami oraz funkcjonariuszami z innych województw. Ich żmudna praca przyniosła efekty. Początkiem 2015 roku ustalili adresata korespondencji bankowych. Okazało się, że jest to 36-letni mieszkaniec Gdańska. Policjanci z Rzeszowa zwrócili się do funkcjonariuszy z Wejherowa o pomoc w przeszukaniu mieszkania 36-latka. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli m.in. komputery, około 290 kart SIM, 20 telefonów, kilkadziesiąt pieczątek wystawionych na różne firmy wraz z urządzeniem do ich produkcji, karty bankomatowe wystawione na fikcyjne osoby oraz podrobione dowody osobiste. Funkcjonariusze ustalili także kilkadziesiąt fałszywych danych osobowych i rachunków bankowych, którymi posługiwał się podejrzany, w celu wyłudzenia pożyczek gotówkowych.

W toku realizowanych czynności ustalono, że mężczyzna, posługując się fałszywymi dowodami osobistymi oraz numerami rachunków bankowych zakładanymi na inne, przede wszystkim nieistniejące osoby oraz posługując się fałszywymi dokumentami w postaci m.in. podrobionych umów o pracę, wyciągów bankowych, dokonał bądź usiłował dokonać szeregu wyłudzeń pożyczek gotówkowych z wielu instytucji finansowych i pożyczkowych. Ustalono, że w związku z jego przestępczym działaniem, pokrzywdzonych zostało 31 instytucji finansowych i pożyczkowych.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że 36-latek z Gdańska doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych na łączną kwotę blisko 157 tysięcy złotych oraz usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę ponad 137 tysięcy złotych.

W trwającym ponad osiem lat śledztwie zgromadzono blisko 50 tomów akt. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi Gdańska łącznie 423 zarzuty popełnienia przestępstw, do których się przyznał.

Sprawę nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Pod koniec czerwca przesłała akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mężczyźnie do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Za popełnienie przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

mp/policja.pl