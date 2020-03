Cela Plus: Oszustwa ,,na koronawirusa''. Trzy osoby w rękach policji

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku działań operacyjnych zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła wiele osób i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując straty w kwocie blisko 70 tys. zł. Zawierali oni umowy kupna sprzedaży środków ochrony osobistej i dostarczania ich do placówek medycznych czy szpitali, a służących do walki z koronawirusem. Oczywiście takiego towaru nie posiadali. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto, zastosował wobec dwojga zatrzymanych tymczasowym areszt.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W okresie od lutego br. do 26 marca br. nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miastach Polski, wykorzystując jedną z działalności gospodarczych, doprowadzili ponad 200 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując straty w kwocie blisko 70 tys. zł. Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru sprzedaży im środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i płynów antybakteryjnych, które to miały m. in. służyć do ochrony przed możliwością zarażenia koronawirusem. Oczywiście wyrobów tych nie posiadali. Część z poszkodowanych osób chciała zakupić środki ochrony po to, by przekazać je w ramach dobrego uczynku placówkom medycznym czy szpitalom.