Cela plus. Korupcja w MPWiK. Zatrzymane dwie osoby

Warszawska delegatura CBA zatrzymała kierownika sieci kanałowej ds. eksploatacji MPWIK w Krakowie oraz byłego kierownika Działu TSU w PWiK w Przemyślu. Sprawa dotyczy korupcji i ustawienia przetargów.

Zatrzymani są przez prokuraturę podejrzewani o ustawianie przetargów na korzyść spółki dostarczającej do MPWiK w Krakowie i Przemyślu zestawu do inspekcji rur i kanałów oraz specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanałów. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i zastosowano wobec nic wolnościowe środki zapobiegawcze.

Są to kolejne zatrzymania ws. ujawnionych przestępstw korupcyjnych, do jakich miało dojść w 2018 roku. W lipcu ub. zarzuty usłyszał m.in. dyrektor jednej z warszawskich spółek miejskich.

