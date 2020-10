Cela Plus: Kolejny cios w mafie VAT! Zatrzymano 6 osób. Skarb Państwa miał stracić 209 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT. W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”. W wyniku działalności grupy doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę prawie 210 milionów zł. Na wniosek prokuratora czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych przez Sąd.

Ustalenia śledztwa

Zatrzymania to efekt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2011-2015 na terenie Polski, Czech, Węgier i innych krajów. Członkowie grupy zajmowali się obrotem katodami miedzianymi (w latach 2011-2013), a następnie cynkiem, niklem i ołowiem (w latach 2014-2015). Za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburga, sporządzali, posługiwali się i ewidencjonowali poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące sprzedaży w postaci faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania. Ich działanie doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług na kwotę prawie 210 mln zł. Ponadto członkowie grupy prowadzili działalności mającą na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i mieniu oraz przestępstw skarbowych.

Na poczet kar zabezpieczono między innymi nieruchomość z zabudową parkowo – pałacową

Na poczet przyszłych kar grożącym sprawcom dokonano szeregu zabezpieczeń należącego do nich majątku, w tym zabezpieczono nieruchomość z zabudową parkowo – pałacową o wartości około 40 mln zł.

Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

pk.gov.pl