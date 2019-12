Cela Plus: Karuzela VAT. Jest akt oskarżenia przeciw 15 osobom

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 26 listopada 2019 roku skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. oraz 14 innym osobom. Prokurator zarzucił im popełnienie 76 przestępstw, związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT, służące do zaniżania zobowiązań podatkowych.