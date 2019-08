Cela Plus. CBŚP zlikwidowało kanał przerzutowy 'pigułek gwałtu'

Funkcjonariusze CBŚP, wspólnie z Krajową Administracją Skarbową oraz łódzką Prokuraturą Okręgową doprowadzili do likwidacji kanału przewozowego GBL - tzw. pigułek gwałtu - oraz przejęcia 1,2 tony tego narkotyku.

"Pod szyldem legalnie prowadzonej działalności podejrzani mogli przesłać ponad 335 ton narkotyku o czarnorynkowej wartości ponad 21 mln euro. Przesyłki poprzez firmy kurierskie trafiały do państw europejskich, a stamtąd także do Polski, a nawet do krajów Ameryki Północnej i Azji"-podkreśliła Jurkiewicz. CBŚP zatrzymało dwie osoby. Dwie kolejne stawiły się w łódzkiej Prokuraturze Okręgowej i tam usłyszały łącznie 20 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.